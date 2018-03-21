محمد بن سلمان يناقش عملية السلام بالشرق الأوسط مع كوشنر

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، ومبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، وذلك ضمن جدول زيارة ولي العهد الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية، والتي بدأت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وتستمر قرابة ثلاثة أسابيع، وقد استهلها بلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتناول اللقاء تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط.

وبحسب السفارة السعودية في واشنطن، فقد دار النقاش حول مستقبل خطة السلام في الشرق الأوسط، والاهتمام المشترك لإيجاد حل دائم للصراع بأفضل وسيلة.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد أكد أن الرياض تركز كل مجهوداتها لدفع عملية السلام للجميع، وذلك ضمن حديثه المطول مع برنامج "60 دقيقة" على تلفزيون "سي بي أس CBS" الأميركي بمناسبة زيارته لأميركا، وذلك رداً على سؤال حول قرار الرئيس ترمب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس وتأثيره على مسار عملية السلام، والتي يتولى ملفها صهر الرئيس ترمب ومستشاره كوشنر.

وأضاف ولي العهد: "نحاول ألا نركز على أي شيء يمكن أن يخلق التوتر.. لذا أحاول أن أركز على الأشياء التي تدعم مصالح الشعب الفلسطيني ومصلحة الجميع".