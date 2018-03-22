أقدم مستوطنة بشرية في آسيا.. مقرها السعودية

كشفت معلومات رسمية أن قرية "الشويحطية"، والتي تقع 45 كلم شمال غربي مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، تقبع على أحد أهم المواقع الاستيطانية في العالم، الذي يعد أقدم مستوطنة بشرية في آسيا وثاني أقدم مستوطنة بشرية في العالم.

وقال مدير السياحة بالجوف، جهز الشمري، إن عمر المستوطنة يعود إلى 1.250 مليون سنة، وتعد أقدم موقع استوطنه الإنسان في شبه الجزيرة العربية.

وتبين الشواهد الأثرية والملتقطات من الموقع أن المنطقة مرت بازدهار منذ العصرين الآشوري والبابلي. كما يأتي ذكر المنطقة في المصادر المدونة.

ويعود تاريخ مستوطنة "الشويحطية"، بحسب الملتقطات، إلى العصر الباليوليشي، وهو العصر الحجري القديم. أما الموقع فهو عبارة عن تجمع لأدوات حجرية منتشرة على جانبي وادي الشويحطية.

كذلك بينت الاكتشافات الأثرية أنها احتوت على مواقع لتصنيع الأدوات الحجرية، استخدمت في توفير الماء والطعام وما يحتاجه الإنسان القديم في الحياة، كما بينت استقرار الإنسان والبقاء في تلك المنطقة.

تقسيم العصور

وتقسم العصور التاريخية بحسب المواد التي استخدمها الإنسان، ويعد أقدمها العصر الحجري القديم وجميع أدواته من الحجارة. كما يقسم العصر الحجري بمسميات متعددة، يبدأ بالعصر الحجري والعصر الحجري القديم والسفلي والوسيط والحديث.

ويأتي النحاس بعد العصر الحجري، ويقسمه التاريخيون بحسب الأدوات والتي تصنع من النحاس وهو ما استخدمه الإنسان بعد العصر الحجري. وتتوالى العصور بحسب الأدوات المستخدمة، والتي عادة ما يلتقطها علماء الآثار من المواقع. ويأتي البرونز بعد النحاس، وانقسم لعدة عصور: برونزي مبكر وبرونزي وسيط وبرونزي أخير. ويأتي هذا بما طرأ على صناعة البرونز من تغيرات من بداية الصناعة، وحتى مراحلها الأخيرة التي تسبق العصر الحديدي.

مستقبل الشويحطية

ويشير الشمري إلى أن الشويحطية موقع أثري هام، وقد صدرت توجيهات رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالبدء بالمسوحات الأثرية، وذلك بتشكيل فريق علمي متخصص بالآثار.

وقال الشمري: "بعد مشروع المسح الأثري للشويحطية، سيكون لدينا مسار للزيارات الطلابية بالتعاون مع وزارة التعليم، وقد بدأنا فعلياً، لتنفيذ برامج توعوية للعناية بالتراث الوطني".

ولا يزال الموقع عبارة عن صحراء، تكمن أهميتها للدارسين والباحثين والمهتمين، حتى يتم العمل على اكتشافات أكبر في المكان نفسه.