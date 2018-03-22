الاتحاد السيبراني يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة Draper

أبرم #الاتحاد_السعودي_للأمن_السيبراني والبرمجة الأربعاء، خلال الزيارة التي يقوم بها الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للولايات المتحدة، #مذكرة_تفاهم مع #جامعة_Draper المتخصصة بتعليم ريادة الأعمال، التي تمتلك برامج تدريبية لتأهيل الملتحقين لتأسيس شركات ناشئة خاصة بهم والنمو بها.

وتهدف المذكرة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" لابتعاث 15 مرشحاً سعودياً للتدريب بمقر الجامعة بوادي السيليكون، بالإضافة لاستكشاف فرصة إنشاء مقر للجامعة بالمملكة العربية #السعودية بالتعاون مع الاتحاد.

ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة سعود بن عبدالله القحطاني، نائب رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة عبدالله بن شرف الغامدي، ومن جانب جامعة درابر نائب رئيس الجامعة جون باكس.

كما تضمنت بنود المذكرة تنظيم فعاليات مشتركة والإسهام في تطوير مهارات الموهوبين، وإيجاد فرص ابتعاث للطلاب السعوديين.

وأوضح رئيس الاتحاد في تصريح له أن المذكرة تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات المتواصلة بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 وبناء جيل تقني مطلع في هذا المجال، علاوة على رعاية الموهوبين وصقل مواهبهم وقدراتهم.