السعودية:ولي العهد وترمب بحثا جهود أميركا لمواجهة إيران

شدد بيان سعودي على أهمية اللقاء الذي عقد في البيت الأبيض أمس بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال البيان إن الجانبين جددا التأكيد على التزامهما بروابط الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية. وأن الرئيس ترمب شكر ولي العهد على جهود السعودية لإحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، مجددا التأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن واستقرار السعودية.

وبحسب البيان فإن ولي العهد شكر الرئيس الأميركي على قيادة الولايات المتحدة جهود مواجهة تأثير إيران الهدام عبر الشرق الأوسط ولهزيمة داعش.

وقال البيان إن الرئيس ترمب وولي العهد بحثا إبرام صفقات تجارية تخلق فرص العمل للطرفين وتسهم في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي السعودي ورؤية 2030.

كما ناقش الطرفان بحسب البيان المستجدات في المنطقة والأمن الإقليمي وشددا على ضرورة تحميل النظام الإيراني وقوات حرسه الثوري المسؤولية عن زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي الشأن اليمني، قال البيان إن الرئيس الأميركي وولي العهد بحثا التهديد الذي يمثله الحوثيون للمنطقة بمساعدة الحرس الثوري الإيراني، وتعهدا بمواجهة هذا التهديد.

واتفق الجانبان على إن الحل السياسي للأزمة ضروري لتحقيق احتياجات الشعب اليمني بناء على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية.

وجدد #الرئيس_الأميركي_وولي_العهد التأكيد على #الشراكة_الأمريكية-السعودية في مواجهة التطرف والإرهاب.