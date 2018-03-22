تفاصيل جديدة عن السعودي متهم "التعليم" بسرقة صورته

وجه المواطن "حمد حمدان" الاتهام لـ #وزارة_التعليم_السعودية بالمماطلة في رفع الضرر عنه، وإزالة صورته من كتاب "لغتي" للصف السادس الابتدائي، بعد أن استخدمت صورته الشخصية بغير وجه حق، مؤكداً أن في استمرار وجود الصورة تشويها له ولسمعته وإيذاء لأبنائه.

وأكد حمدان، الذي قام مسبقاً برفع قضية ضد وزارة التعليم في المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم، في حديث لـ"العربية.نت"، أن الوزارة ماطلته بعد أربع جلسات، وفي جلسة اليوم التحضيرية، قدمت مذكرة تطلب فيها من المحكمة بالحكم بأنها جهة غير ذات اختصاص، وأن الموضوع يخض وزارة الثقافة والإعلام.

وأوضح المواطن بأن ما جاء في مذكرة الوزارة يتنافى مع المرسوم الملكي رقم م/٣٢ وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢١ هـ، ويتعارض مع خطاب رئيس ديوان المظالم والموجه لرؤساء المحاكم بالبت في مثل هذه القضايا، وأن عدم الرد على صلب الموضوع في تعديهم على صورته الشخصية وتشويه السمعة والتشهير بها في موضوع غير صحيح.

كما تابع استغرابه في عدم رفع الضرر عنه، وترك الموضوع في جلسات تتأجل كل حين ولوقت طويل، دون أخذ أي إجراء فوري لرفع الضرر، مع أن القضية واضحة، خاصة بوجود المرسوم الملكي، والذي يمنع الضرر بسمعة الأشخاص والمساس بكرامتهم وحرياتهم.

وفي تفاصيل القضية، قام حمدان برفع قضية ضد وزارة التعليم بعد أن فوجئ بصورته موجودة في كتاب "لغتي" للصف السادس الابتدائي، مطالباً في لائحة الدعوى بالحكم بإدانة الوزارة بانتهاك حقوقه الفكرية، وتشويه سمعته، وإجبارها على سحب المنهج المتضمن صورته فوراً، والاعتذار له رسمياً، إضافة إلى تعويضه مادياً نظير ما لحق به من ضرر معنوي ونفسي، ومحاسبة المتسببين بذلك.