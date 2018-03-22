رحلة الأهداف الواقعية..

في الزيارات المتبادلة بين العرب وأميركا، كانت إسرائيل دائماً في قلب الحدث رافضة أي خطوة تقارب أو تعاون، محركة قوى الضغط التي تملكها لتصوير أي إمضاء صفقة تجارية أو عسكرية ضدها، وعُدّت لاعباً أساسياً في إعاقة أي تواصل، إلا ما كانت تفرضه مصالح أميركا العليا..

زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأميركا قد تأخذ نفس المشهد - أي تعطيل أي اتفاق تجاري وتقني، وتصويره بأنه مضاد لأمنها، غير أن المواقف تبدلت، فجاءت قطر مخلب قط صغير يحاول أن يتعاون - وبشكل مكشوف - مع إسرائيل بإحداث ردود أفعال سلبية تجاه المملكة بإعادة القواميس القديمة لأحداث 11 سبتمبر، وحقوق الإنسان، وبتصوير قطر أنها مقاطعة بشكل ينافي التشريعات العالمية، مستخدمة ديبلوماسية المنح المفتوحة لأجهزة الإعلام والفاعلين بدوائر الضغط، إلا أن (أزمنة) المعلومات المدسوسة بدأت تختفي، وتُطالَب بتوثيق يحدد التهم، وهو ما تفتقر إليه قطر وحتى إسرائيل مع المملكة..

خط المملكة السياسي أكثر وضوحاً، إذ أَنْهى مسلسل سياسة الوجهين، الأول الذي يُعطَى للعامة بالعداء لأميركا، والثاني الخضوع لمطالبها وعقد الصفقات السرية معها..

كلا البلدين على اطلاع تام على مشروعاتهما، سواء التعاون السياسي والاقتصادي، أو الأمني بوضع إيران على لائحة الاتهام، سواء بدعم الإرهاب بشقيه الديني، أو الجريمة المنظمة بتهريب المخدرات وغسل الأموال ونشر السلاح للقوى المتطرفة، ولهذه الاعتبارات لم يعد تسويق التهم مقياساً لعزل البلدين عن بعضهما..

المملكة قدمت قوائم إصلاحات غير مسبوقة للداخل، وفي الخارج التعاون المفتوح على لجم الإرهاب وتبني تيار الاعتدال الديني، والانفتاح على الأديان الأخرى بتعاون يقدم السلام على حالات التوتر أو نشر الكراهية، ثم أيضاً هدم حوائط وجسور الفساد المالي، مما عزز دورها في الأندية الاقتصادية الكبرى، إلى جانب انتظار الأسواق العالمية تخصيص الخمسة في المئة من أرامكو..

من هذه النتائج أصبحت تقاس قوة المملكة وتميزها في الاستقرار في محيط غارق بالفوضى والحروب وحالات الإفلاس، كالواقع الإيراني..

محمد بن سلمان يذهب لأميركا بأسلحة الأفكار الواضحة، والآراء الطموحة من دون تهور أو أحلام خارج الواقع، لأنه يتطلع إلى بناء بلد ليس لديه نزعة العداء مع أحد، وبنفس الوقت يعلم أن الشراكة مع قوة عظمى كأميركا، تسرِّع بعملية التحديث في بلده، وهي سياسة قامت على الفهم الحقيقي لدور كل منهما سواء في المنطقة العربية وغيرها، وما تعانيه من واقع مؤلم، أو اعتبارها بيئة إنتاج للتطرف الديني وداعميه، وبالتالي فإن المصالح المشتركة، هي من قررت رفع سقف المعاملات، إلى بناء منظومة عمل استراتيجي تهدف لجعل البلدين أصدقاء لا أعداء، ولأننا لسنا بلد الحزب الواحد، أو المنظمة الواحدة..

* نقلا عن "الرياض"