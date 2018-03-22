كيف رافقت هذه السعودية زوجها المعاق 25 سنة؟

راجت صورة لسيدة سعودية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجسدة معاني الوفاء لأكثر من 25 عاماً، وهي ترافق زوجها الذي يرقد على السرير الأبيض إثر مرض ألم به.

وقال هتان جمال العسلي لـ"العربية.نت"، إن صورة والدته وهي تجلس بالقرب من سرير والده في المستشفى ترجع لأكثر من 10 سنوات: "في يوم الأم وجدت أن أبث هذه الصورة باعتبارها أهم اعتراف بفضل والدتي، التي قامت على رعاية والدي أكثر من 25 سنة بكل وفاء ومودة".

وأوضح العسلي والذي يعمل كناشط في مجال الآثار والسياحة الرياضية، أنه لا يهتم بنشر أي معلومات عن حياته الشخصية، إلا أنه في #يوم_الأم قرر أن يضع هذه الصورة على حسابه على "تويتر" للتعبير عن اعترافه بالفضل لوالدته، فهو ابنها الوحيد مع 4 بنات، وهي تعيش في بيته مع والده، ويقوم على رعايتهما، لافتاً إلى أن والدته لم تتوقف يوماً عن رعايته وأخواته وأحفادها وأنها مستمرة في العطاء طوال هذه السنوات.

وأضاف: "أسعى في الوقت الحالي لتوفير ممرضة لرعاية والدي، لذلك كتبت في تغريدتي سؤال تبادر إلى ذهني: فهل يكفي يوماً واحداً لشكرك يا أمي؟".

يشار إلى أن والد العسلي مصاب بإعاقة كاملة أفقدته القدرة على الحركة والنطق، ويتنفس عن طريق فتحة الرغامي، كما يتغذى عن طريق أنبوب المعدة.