بالفيديو.. توفيق السديري يروي تفاصيل لقائه بجهيمان

كشف الدكتور #توفيق_السديري، نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، في لقاء خاص مع "العربية.نت"، عن تفاصيل جديدة لما وصفه في كتابه الأخير بـ "تشخيص الصحوة"، مؤكدا خلاله، ولأول مرة، لقاءه بجهيمان في منزل لأحد العلماء وذلك قبل وقوع حادثة الحرم المكي 1979، ومتحدثاً عن بعض مشاهداته في تطبيق حكم القصاص بأحد رفاق #جهيمان.

وشدد السديري في لقائه على أهمية تكاتف كافة الجهود العلمية والتربوية والأمنية ووضع استراتيجية موحدة لاجتثاث الفكر المتطرف قائلا: "ليس من السهولة اجتثاث الفكر بين يوم وليلة، وإنما الأمر بحاجة إلى وقت لتصحيح المسار ووضع اليد على مكامن الانحراف الفكري"، محذرا في الوقت ذاته من قدرة التنظيمات الراديكالية على اختراق المجتمعات عن طريق التلبس بثوب جديد ومختلف عن سابقه.