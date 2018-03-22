محمد بن سلمان وماتيس يبحثان التعاون ومكافحة الإرهاب

بحث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير #محمد_بن_سلمان، مع وزير الدفاع الأميركي، #جيمس_ماتيس، الخميس، التعاون الاستراتيجي وتعميق الشراكة الثنائية وفق #رؤية_السعودية_2030 وجهود محاربة #الإرهاب ومكافحة التطرف، وعددا من الملفات وآليات التنسيق تجاهها، بما يعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقاً لما أعلنته الخارجية السعودية.

وقال وزير الدفاع الأميركي خلال اجتماعه مع الأمير محمد بن سلمان إن على السعودية والولايات المتحدة أن تبذلا جهودا ملحة لإنهاء النزاع في اليمن، وتوجه إلى ولي العهد بالقول: نحن ندعمك بقوة على هذا الصعيد.

ماتيس شدد على أن السعودية جزء من الحل في اليمن. وعبر عن أمله في نجاح جهود السلام التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن.

وكشف أنه سيتم إنهاء الحرب في اليمن بشروط إيجابية للشعب اليمني، وأيضا مع تحقيق الأمن لدول شبه الجزيرة.



ووصل ولي العهد السعودي في وقت سابق الخميس إلى مقر وزارة الدفاع الأميركية (#البنتاغون)، وكان في استقباله وزير الدفاع الأميركي.

ويقوم محمد بن سلمان بزيارة إلى الولايات المتحدة تمتد 3 أسابيع.

ووصل ولي العهد السعودي، الثلاثاء، إلى واشنطن، واجتمع مع الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، في البيت الأبيض.

والتقى الأمير #محمد_بن_سلمان في مقر إقامته بواشنطن، الأربعاء، رؤساء عدد من الشركات الكبرى.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد اجتمع مع رؤساء شركات، بوينغ، وريثيون، ولوكهيد مارتن، وجينرال داينامكس.

وتطرق اللقاء إلى أوجه التعاون على كافة المستويات بما فيها سبل تنمية التعاون التجاري وتطوير التقنية بين #السعودية و #الولايات_المتحدة الأميركية، وكذلك استعراض عدد من المبادرات في مختلف المجالات.