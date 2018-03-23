انتحار سعودي مضطرب نفسياً بعد هجوم بالرصاص

لقي مواطن سعودي مضطرب نفسياً حتفه، إثر تعمده إطلاق النار على نفسه، بعد أن أطلق الرصاص على أحد أقاربه وأصابه بـ 3 طلقات، ونقل على إثرها الضحية إلى المستشفى.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الإعلامي لشرطة #المنطقة_الشرقية، العقيد زياد الرقيطي: "عند الحادية عشرة والنصف من مساء الخميس، تلقت شرطة محافظة #الاحساء، بلاغاً من مستشفى الاحساء العام عن إسعاف مواطن عشريني، إثر إصابته بطلقات نارية، وباشر المختصون بالشرطة الانتقال وضبط إفادة المصاب، والذي أشار إلى تعرضه لإطلاق النار من قبل أحد أقاربه، وهو يعاني من اضطرابات نفسية، وذلك قبل قيام الجاني وهو مواطن عشريني بإطلاق النار على نفسه من ذات السلاح الذي كان بحوزته".

وأضاف الرقيطي: "بالفعل تم العثور على الجاني مصاباً بطلق ناري أمام منزلهم، ونقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة في وقت لاحق أثناء تلقيه العلاج في المستشفى".

وشرعت جهات الضبط الجنائي في الشرطة في استكمال الإجراءات اللازمة للحادثة تمهيدا لإحالتها لفرع النيابة العامة بالمحافظة.