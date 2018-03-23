سكاراموتشي للعربية.نت:إصلاحات السعودية تؤثر على المنطقة

أكد #أنتوني_سكاراموتشي مؤسس شركة "سكاي بريدج كابيتال"، ومدير الاتصالات سابقا في #البيت_الأبيض، أن الإصلاحات السعودية سيكون لها تأثير إيجابي على المنطقة.

وشدد سكاراموتشي على أنه "متفائل للغاية بشأن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة السعودية، والتي ستترك آثارها الإيجابية على المنطقة".

وقال في حديث خاص لقناة #العربية، إن "إدماج البورصة السعودية في التداولات الدولية، والطرح العام المنتظر لشركة #أرامكو السعودية، سوف يظهر للعالم طبيعة المسار الاقتصادي والتوسعات والفرص المتاحة حاليا في دول مثل السعودية والإمارات والكويت".

وحول الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة وتأثيراتها على الساحة العالمية، قال إن أميركا ستشهد مرحلة نمو بعد تمرير الإصلاحات الضريبية الهائلة التي قلصت الأعباء على الطبقة المتوسطة.

وتوقع أن يعاود الدولار الصعود القوي في مواجهة العملات الأخرى في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها إدارة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب.

ورد على سؤال حول توقع نشوب حروب تجارية عالمية في ظل السياسات الحمائية الأميركية، أجاب سكاراموتشي بأن أميركا وقعت على مدى عقود اتفاقيات تجارية غير متكافئة، أضرت بمصالحها، وهي سياسات شارك فيها الجمهوريون والديمقراطيون على السواء.

وأشار إلى أن الرئيس ترمب يقود سياسة هجومية تهدف إلى إعادة صياغة الاتفاقيات التجارية لتكون حرة وعادلة في الوقت ذاته للولايات المتحدة، نافيا أن يتسبب ذلك في حروب تجارية واسعة النطاق.