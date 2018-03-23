غرامات رادعة لملاك الإبل بالسعودية.. في هذه الحالة!

فرضت #وزارة_الداخلية السعودية غرامات على ملاك الإبل في حال تركها سائبة على الطرق، بحسب ما أقره مجلس الوزراء حيال إلزام جميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، لأهداف الصحة العامة وسلامة مرتادي الطرق في #السعودية.

في حين تعكف وزارة البيئة والمياه والزراعة، الجهة المعنية بمشروع ترقيم الإبل، ولمدة لا تتجاوز عاما، في تنفيذ القرار الوزاري، والعمل على إعداد الضوابط والإجراءات الخاصة بالشريحة الإلكترونية للإبل، ووضع غرامات في حال عدم وضعها أو نزعها، وتمكين الجهات المعنية من الاستفادة من الشريحة للتعرف على ملاك الإبل وطرق التواصل معهم، بالإضافة لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالشريحة الإلكترونية للإبل بشكل دوري، من حيث أسماء ملاكها وطرق التواصل معهم، وما يجري عليها من نقل ملكيات.

كما تضمن القرار الوزاري إلزام وزارة النقل بإضافة غرامة "مستقلة" خاصة بقطع السياج على الطرق بشكل متعمد، والعمل على تسييج الطرق التي تكثر فيها ظاهرة الإبل السائبة، وضمان تأمين العبور الآمن للحيوان بتخصيص المعابر المناسبة، وتقرر أن ترفع وزارة الداخلية تقريراً عن نتائج تطبيق بنود هذا القرار بعد مرور ثلاث سنوات، من تاريخه وتكليف إمارات المناطق بمهمة التأكد من تنفيذ الجهات المعنية مهماتها الواردة في القرار.

يذكر وبحسب إحصائيات رسمية أن المملكة بها 1.4 مليون رأس من الإبل، وتحتل منطقة #الرياض النسبة الأعلى من إحصائيات تواجد الإبل فيها بواقع 322579 رأساً، فيما احتلت المنطقة الشرقية الثانية بتعداد 256079 رأساً.

وبينت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسبقا أن الشريحة الإلكترونية الخاصة بالإبل تتكون من 15 رقما يتم قراءتها عن طريق جهاز خاص، وترتبط بقاعدة بيانات في سجلات الوزارة، ويتم تركيبها عبر حق الشريحة في رقبة الإبل بحجم صغير.