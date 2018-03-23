ولي العهد يلتقي مسؤولين أميركيين لبحث التبادل التجاري

اجتمع الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء الخميس، مع وزير التجارة الأميركي ويلبر روس ، ونائب وزير الخارجية جون سوليفان ، والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية توم دونوهيو .

ونوقشت خلال الاجتماعات أهمية تطوير الشراكة السعودية الأميركية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتطوير شراكات جديدة تسهم في مزيد من نمو اقتصاديات البلدين.

وحضر الاجتماعات الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية والوفد الرسمي المرافق للأمير محمد بن سلمان.