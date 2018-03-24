السعودية تدين تفجير الإسكندرية: نقف مع مصر ضد الإرهاب

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية #السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي في #الإسكندرية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية #مصر العربية الشقيقة حكومة وشعباً، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

كما جدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

ووقع صباح السبت تفجير بعبوة ناسفة في الإسكندرية شمال مصر، استهدف موكب مدير أمن المحافظة، وأسفر عن مقتل شرطيين وإصابة 5 آخرين.