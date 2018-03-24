الملك سلمان يعزي رئيس فرنسا في ضحايا الهجوم الإرهابي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع جنوب فرنسا.

وقال الملك سلمان "علمنا بنبأ الحادث الإرهابي الذي وقع في جنوب فرنسا، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي المشين، نعرب لفخامتكم ولأسر الضحايا وللشعب الفرنسي الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

ولي العهد يقدم التعازي

بدوره بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس الفرنسي.

وقال ولي العهد "بلغني خبر الحادث الإرهابي الذي وقع في جنوب فرنسا، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الصديق ".