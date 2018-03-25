احتفاء بالأرض.. شوارع السعودية تطفئ أنوارها

عند الثامنة والنصف مساء السبت، عاشت الطرق والأماكن العامة من المنتزهات والحدائق في مدن ومحافظات السعودية ظلاما دامسا، استجابة للمشاركة في الحدث العالمي "ساعة الأرض"، التي دعت إليها وزارة الشؤون البلدية والقروية لكافة أمانات المملكة، ولعموم المواطنين والمقيمين بإطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة لتوفير استهلاك الطاقة، ولقيت هذه المبادرة عبر وسم #ساعة_الارض ، تجاوبا جميلا وتفاعلا واضحا لدى نشطاء التواصل الاجتماعي، معبرين عن مشاركتهم وفرحتهم الإيجابية بهذه التظاهرة العالمية.

ففي العاصمة الرياض قامت الأمانة بإطفاء الإنارة عن طريق الملك فهد، وطريق الملك عبدالله، وشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، وطريق العروبة، طريق عائشة بنت أبي بكر، طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، شارع الإمام أحمد بن حنبل، وطريق ديراب؛ إضافة إلى إطفاء اللوحات الإعلانية.

كما شاركت أمانة المنطقة الشرقية في الفعالية بإطفاء 10 آلاف عمود إنارة في كل من الدمام، والخبر، والظهران، لمدة 60 دقيقة، وذلك باستخدام نظام التحكم الآلي المعني بالتشغيل والإطفاء، والتحكم بإنارة أعمدة الشوارع.

يذكر أن ساعة الأرض (Earth Hour) حدثٌ عالمي سَنوي من تَنظيم الصندوق العالمي للطبيعة، يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتَمعات ومُلاك المنازل والشركات، على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعةٍ واحدة، في المساء الساعة 8:30 حتّى 9:30 - في توقيت الدولة المحلي- في يومِ أحد أيام السبت في شهر مارس، وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي، وكانت مدينَة سيدني الأسترالية هي أول من بدأت بهذه الحملة في 2007، ومنذ ذلك الحين، نمى هذا العدد ليُصبِح أكثر من 7000 مدينة وقرية حول العالم.