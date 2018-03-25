السعودية.. مشروع لزراعة 10 ملايين شجرة لتحسين المناخ

أعلنت السعودية إطلاق مشروع ضخم يهدف لتحسين المناخ في البلاد بإطلاق من خلال #زراعة_عشرة_ملايين_شجرة موزعة على مدن البلاد.

وأكدت #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة_السعودية، أنها تعمل على زراعة أربعة ملايين شجرة، وتوفيرِ ستة ملايين شتلة وإعادةِ ستين ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

إلى جانب تقييمِ أكثر من مئة منتزهٍ بري وتطويرِ أربعةٍ وعشرين منتزها خلال السنوات الأربع القادمة، ويبلغ متوسطُ درجة الحرارة صيفا في المدن السعودية الكبرى نحو 36 درجة مئوية، وكانت دراسة حديثة قد كشفت أن شجرةً واحد توفر الأكسجين اللازم لأربعة اشخاص في اليوم الواحد، وتسهم في إزالة الملوثات، ومكافحة تلوث الهواء.