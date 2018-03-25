اللواء عسيري: إيران تنشر الإرهاب عبر ميليشياتها

عقد في باريس التي لا تزال تلملم جراح يوم الجمعة حيث احتجز مسلح رهائن، وأدى إلى مقتل 3 اشخاص، بالإضافة إلى المهاجم، ندوة في مجلس الشيوخ الفرنسي للبحث في خطط جديدة للقضاء على الإرهاب، والحد من التطرف.

وقد حضر اللقاء الذي عقد السبت في العاصمة الفرنسية، خبراء سعوديون وإماراتيون للبحث مع نظرائهم الفرنسيين سبل مكافحة الإرهاب ووقف تمويله.

وفي هذا السياق، شدد اللواء أحمد عسيري نائب الاستخبارات العامة في المملكة العربية #السعودية على أهمية التكامل بين جميع الدول للقضاء على التطرف.

وقال عسيري إن سبب انتشار الإرهاب في العالم هو دعم إيران لميليشياتها في المنطقة، سواء في اليمن أو سوريا أو لبنان. ولفت إلى أن طهران تسعى لتحقيق حلمها بولاية الفقيه وتعتبر كل شيعي يتبع لها. وأضاف أن عمليات خطف الرهائن والطائرات بدأت من خلال إيران.

كما حذر من مخاوف ما بعد القضاء على حلم داعش، بتمدد الميليشيات التي يتجاوز عدد أفرادها ال 40,000 عنصر لينشروا الفوضى والخراب في أوروبا والعالم .

