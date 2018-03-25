شاهد.. حريق يلتهم غابات جبل الجدعان في السعودية

التهمت ألسنة النيران غابات #جبل_الجدعان، الواقع بين قرية العزيزة والقوز على طريق السودة بأبها (في منطقة عسير جنوب غربي #السعودية)، مساء السبت.

واستطاعت فرق الدفاع المدني السيطرة على الحريق، وفتحت ملف التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

من جهته، قال نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، الرائد عبدالإله سعيد الشهراني، إن "فرق الدفاع المدني بأبها سيطرت مساء أمس السبت على حريق في أشجار بجبل الجدعان، الواقع بين قرية العزيزة والقوز على طريق السودة بأبها. وتقدر مساحة الحريق بـ 700×500 متر، حيث تمت مباشرة الفرق للحادث، وبذلت جهودا كبيرة، عبر الإسناد الآلي والبشري حتى وقت مبكر من صباح اليوم، وتم استخدام المطفيات اليدوية والتجهيزات الفردية، نظراً لوعورة الموقع وبعده عن أقرب نقطة تمركز".

كما أكد الشهراني عدم وجود إصابات بشرية، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص، لافتاً إلى أن المعاينة الأولية تشير إلى احتمال عبث مجهول، مهيباً بالمواطنين التعاون مع رجال الدفاع المدني والإبلاغ الفوري عن أي حريق.