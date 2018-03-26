إدانات عربية للهجمات الصاروخية الأخيرة على السعودية

دانت دولة #الإمارات العربية المتحدة إطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ باتجاه التجمعات السكنية في السعودية.

كما دان #الأردن بشدة استهداف الأراضي #السعودية بعدد من الصواريخ التي أطلقتها #ميليشيات_الحوثي من اليمن، مساء الأحد، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من إسقاطها جميعاً.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، "وقوف الأردن إلى جانب الشقيقة السعودية في تصديها للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها من ميليشيات الحوثي"، مجدداً رفض بلاده لهذه "الاعتداءات الآثمة التي تروع المدنيين وتستهدف استقرار السعودية".

من جانبها، نددت #باكستان بالهجمات الصاروخية الباليستية على السعودية. وذكر بيان للخارجية أن "باكستان حكومةً وشعباً يؤكدان دعمهما وتضامنهما الكامل مع قيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية ضد أي تهديدات لسلامتها الإقليمية وضد الحرمين الشريفين". كما أثنى البيان على الحكومة السعودية وتدميرها للصواريخ والحد من الخسائر الناجمة عن الهجمات.

وفي سياق متصل، ندد بيان صادر عن مجلس علماء باكستان، بزعامة الشيخ طاهر الأشرفي، بالهجمات الصاروخية على المملكة، مؤكداً وقوف باكستان إلى جانب السعودية صفاً واحداً للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها.

كذلك ناشد الأشرفي المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لوقف العبث والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول الإسلامية، مشيداً بأداء قوات الأمن السعودية وتصديها للهجمات الحوثية والحفاظ على أمن وسلامة بلاد الحرمين الشريفين.

بدورها، دانت الرئاسة الفلسطينية "المحاولة الآثمة" لإطلاق الصواريخ الباليستية الحوثية باتجاه المملكة.

من جهتها، دانت مصر بأشد العبارات قيام جماعة الحوثي بإطلاق الصواريخ باليستية باتجاه السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها على "وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة مثل تلك الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، وتأييدها لكل ما تتخذه حكومة المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة شعبها".

وشدد البيان على موقف مصر الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية في مواجهة أية محاولات تخريبية أو إرهابية، مشيراً إلى أن مثل تلك الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة سوف تزيد من عزم دول التحالف العربي على استعادة الشرعية باليمن، وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب بالمنطقة.