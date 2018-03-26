الأمم المتحدة تدين إطلاق الحوثي صواريخ على السعودية

دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بشدة، الاثنين، إطلاق #الحوثيين صواريخ على السعودية مساء الأحد، وقال إن التصعيد العسكري ليس هو الحل لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

واعترضت القوات السعودية، الأحد، سبعة صواريخ أطلقها الانقلابيون الحوثيون على السعودية، ما أدى إلى مقتل مقيم مصري وإصابة اثنين آخرين.

وجاء في بيان للأمم المتحدة أن #غوتيريش "يدين بشدة إطلاق سلسلة من الصواريخ بالأمس أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها، باتجاه مدن في السعودية من بينها الرياض".

ودعا غوتيريش إلى "ضبط النفس وسط التوترات المتصاعدة، وأكد على أن التصعيد العسكري ليس هو الحل".

ومن المقرر أن يلتقي غوتيريش مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقر #الأمم_المتحدة، الثلاثاء، لمناقشة مسألة اليمن.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أطلق الحوثيون صواريخ على السعودية في مناسبات متقطعة، وعند كل عملية إطلاق أكدت السعودية اعتراض دفاعاتها الجوية للصواريخ.

ومساء الأحد، أطلقت ميليشيات الحوثي 3 صواريخ باتجاه #الرياض وأربعة باتجاه مدن خميس مشيط وجيزان ونجران الجنوبية.