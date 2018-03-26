التحالف: اعتراض وتدمير7 صواريخ باليستية باتجاه السعودية

صرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن #تركي_المالكي أنه وفي مساء الأحد رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأفاد العقيد المالكي أن ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة #الرياض وواحداً باتجاه خميس مشيط وواحداً باتجاه #نجران واثنين باتجاه جازان، وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضها جميعاً وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وقد أدى #اعتراض_الصواريخ لتناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها - بحسب المعلومات الأولية وحتى إعداد هذا البيان - استشهاد مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية لأعيان المدنية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل بهذا الخصوص لاحقًا من قبل الجهات المختصة.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل #الجماعة_الحوثية المدعومة من #إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد تطوراً خطيراً في حرب المنظمات الإرهابية، ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران.