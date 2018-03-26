الملك سلمان يرعى حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية

رعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الاثنين في الرياض، حفل تسليم #جائزة_الملك_فيصل العالمية في دورتها الأربعين لهذا العام 1439 هـ ـ 2018م، في فروعها الخمسة.

ولدى وصول #خادم_الحرمين_الشريفين قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية يرافقه صاحب الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقباله الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية، والأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير بندر بن سعود بن خالد أمين عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية، بعد ذلك عزف السلام الملكي.

ثم ألقى الفائزون في فروع جائزة الملك فيصل العالمية لهذا العام السلام على #الملك سلمان. وقد هنأ خادم الحرمين الشريفين الفائزين بنيلهم جوائز الملك فيصل العالمية في مختلف فروعها. والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه في المنصة الرئيسة بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى الأمير خالد الفيصل كلمة قال فيها: "أربعون عاماً وجائزة.. ومئتان وثمانية وخمسون فائزاً وفائزة.. وملك عظيم.. وعظيم مملكة.. كسبنا بحكمة العقل كل معركة.. إنها لحظة هزيمة الإرهاب.. بفكر وثقافة وخطاب نرفع اليوم للعلم راية ونكتب للتاريخ رواية من مهد رسول الهداية، أيها الفائزون المكرمون، أيها الباذلون المميزون، خدمتم الإنسانية، وأسعدتم البشرية، فباسم الملك القوي الأمين، وعن السعودية والسعوديين، ومن جزيرة العرب وقبلة المسلمين، نقول لكم.. شكراً والسلام".

بعد ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور فيلماً وثائقياً عن تاريخ الجائزة على مدى أربعين عاماً.