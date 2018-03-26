برقية من أمير الكويت للملك سلمان يدين فيها هجمات الحوثي

دان أمير دولة #الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - بشدة - في برقية للعاهل السعودي، #الملك_سلمان بن عبد العزيز، الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن "دولة الكويت قد تابعت باستياء واستنكار بالغين أنباء الهجمات الصاروخية التي استهدفت المملكة العربية #السعودية الشقيقة، وروعت الآمنين فيها، كما تؤكد إدانتها ورفضها التام لتلك الهجمات، التي تعبر عن تعنت جماعة الحوثيين ورفضهم للسلام وإرادة المجتمع الدولي بوضع حد للصراع الدائر في اليمن، وتقويضهم لكل فرص السلام والمساعي الهادفة لتحقيقه".

كذلك طالب المصدر المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، بالتحرك الفوري لوضع حد لاستمرار تلك الهجمات، مشيراً إلى أن "هذه الممارسات لن تنال من عزم الأشقاء في المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أمنهم واستقرارهم والحفاظ على أرواح مواطنيهم".