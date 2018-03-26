شاهد حطام صاروخ حوثي بعد تدميره من الدفاعات السعودية

تداول نشطاء على مواقع التواصل صوراً لحطام أحد الصواريخ السبعة التي أطلقتها #ميليشيات_الحوثي باتجاه #السعودية، ليل الأحد، وذلك عقب اعتراضهم وتدميرهم ومن ثم سقوط الشظايا، ما تسبب في مقتل مقيم مصري وإصابة اثنين آخرين.

وكان #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن أفاد في بيان بأن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمرت 7 سبعة صواريخ باليستية أطلقت باتجاه السعودية، موضحاً أنه قد تم اعتراض 3 صواريخ منها نحو الرياض.

كما أشار بيان التحالف إلى اعتراض صاروخ كان متجها نحو نجران وآخر نحو خميس مشيط، فيما تم اعتراض صاروخين كانا متجهين نحو جازان.

المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أكد أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية يعد تطوراً خطيراً في حرب المنظمات الإرهابية، ومن يقف خلفهم من الدول الراعيه للإرهاب كنظام إيران.

المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، أعلن أن سقوط إحدى الشظايا على منزل سكني تسبب في استشهاد المقيم المصري وإصابة اثنين آخرين جميعهم من الجنسية المصرية.