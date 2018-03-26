عيادات لعلاج الـسعـوديين من ذلك الإدمان!

* الغَـرق في متابعة (الإنترنت، ومواقع وبرامج التواصل) أصبح في عصر اليوم من أخطر مظاهـر (الإدمان)، إذ يترتب عليه أمراض جَـسَدِيّـة كـ (الصداع ومشاكل الإبصار، إضافة لآلام العمود الفقري والرقبة، وقد يصل الأمر مع الوقت للسُّمْـنَة المفرطة لقلة الحركة، وهناك الأمراض النفسية كالعُزلة عن المحيط الخارجي، والفشل في تكوين علاقات إنسانية حقيقية، فالمُدمِـن هنا يظل سجيناً لعالم صَـنعَـه لنفسه، يضاف لذلك ضعف الأداء المهني والدراسي).

* ولخطورة هذا النوع من الإدمان فقد اهتمت به الدول المتقدمة؛ فمنذ عام 2013م اُفتتحت عشرات العيادات لـ «إعَـادة الـتّـأهيل الرقمي» في وادي السليكون بالولايات المتحدة، حيث توجد مقرات أكبر شركات التكنولوجيا، بما في ذلك (شركات آبل، وفيسبوك، وتويتر، وغوغل).

* وتقدم تلك العيادات عِلاجَـات محددة للذين يقضون نحو (20 ساعة يومياً) يحدقون في شاشات الحاسوب والأجهزة الذكية، ولاسيما الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين (12 و18 عاماً)، الذين يشعر آباؤهم بالقلق من إدمانهم للإنترنت!.

* والعِلاج الذي يُحظر فيه استخدام الهواتف النقالة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية إلا في الـحِصَص الدراسية، يستمر لمدة (45 يوماً) على الأقل، وقد يمتد إلى (60 يوماً)؛ بناء على عدة عوامل مثل مستويات الاكتئاب والقلق والعنف، ويخضع المرضى لجدول زمني صارم للاستيقاظ، والدراسة، وتناول الوجبات الغذائية، والمشاركة في جلسات العلاج الفردية والجماعية.

* وهنا تؤكد الأرقام والإحصائيات بأن الشّعْب السعودي أنْتَرنتِّيٌّ حتى الـنُّخَـاع، فحسب إعلان بَـثّـته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قبل أيام فإنّ إجمالي عدد مشتركي خدمات الاتصالات والإنترنت في المملكة قد تجاوز (26 مليون مستخدم)، خلال العام 2017م بنسبة انتشار تزيد على 81%، وهو أعلى المعدلات نمواً في العالم العربي!.

* فالسعُـوديون عموماً يقضون ثلث وقتهم على (اليوتيوب)، أما (الـسّـيـد تويتر) فأبناء (المملكة) يأتون في صدارة مَـن يستخدمه بنسبة وصلت لـ (41%) من عدد المستخدمين حول العالم، ويأتي الشقيق الأصغر والأحدث لمواقع التواصل الإلكترونية (سـناب شات) الذي يبلغ من العمر خمس سنوات تقريباً؛ ليحظى كإخوته بعشق السعوديين؛ حيث احتلوا في متابعته المركز الأول عالمياً مُحقّقين الرقم (7ملايين)، يأتي بعدهم الإيرلنديون، ثم الـسّويديون.

* كل تلك الأرقام تؤكد على إدمان طائفة من المجتمع السعودي على الإنترنت وبرامجه المختلفة، فهل حان وقـت إطلاق عيادات ومشروعات اجتماعية للخلاص من ذلك الإدمان ومضاعفاته الخطيرة؟!.

*نقلا عن "المدينة".