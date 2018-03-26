وفاة مصري وجرح اثنين جراء شظايا صاروخ الحوثي على الرياض

أعلن الدفاع المدني السعودي عن وفاة مقيم مصري وإصابة اثنين آخرين في الرياض، إثر سقوط شظايا الصواريخ الحوثية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء أمس الأحد حادثة سقوط شظايا من صواريخ بالستية، بعد اعتراضها وتدميرها، على أحياء سكنية في مواقع متفرقة.

وقد تسبب سقوط إحدى الشظايا على منزل سكني في وفاة مقيم وإصابة اثنين آخرين جميعهم من الجنسية المصرية، وتم التعامل مع الحادث وفق الخطط المعدة لذلك.

وقال العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفع الجوي السعودي دمر 7 صواريخ حوثية أطلقت على السعودية ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة #الرياض وواحد باتجاه خميس مشيط وواحد باتجاه #نجران واثنان باتجاه جازان وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضها جميعًا وتدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وأضاف تركي المالكي أن #اعتراض_الصواريخ أدى لتناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها بحسب المعلومات الأولية وحتى إعداد هذا البيان استشهاد مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية للأعيان المدنية وسيتم الإعلان عن التفاصيل بهذا الخصوص لاحقًا من قبل الجهات المختصة.