الاتحاد الأوروبي: إطلاق صواريخ على السعودية عمل استفزازي

قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن، كاثرين راي، إن إطلاق #ميليشيا_الحوثي صواريخ باتجاه #السعودية مساء الأحد، يعد عملاً استفزازياً، يتنافى مع النداءات الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية يعتمد على الحوار.

ووصفت المتحدثة في بيان أن الإطلاق المتزامن لعدة #صواريخ_حوثية على المملكة العربية السعودية غير مسبوق في الصراع.

وأضافت أنه مع دخول الحرب في اليمن عامها الرابع، ومع وصول المبعوث الأممي الجديد إلى #اليمن، فإن من يعملون على إيجاد حل سياسي للصراع لا يجب أن يتأثروا بمثل هذه الأعمال، مشيرة إلى أن التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للشعب اليمني ولانتشار عدم الاستقرار في المنطقة.

وشددت راي على أن موقف الاتحاد الأوروبي ثابت، وهو داعم للمبعوث الأممي مارتن غريفث وفريقه، عن طريق الاتصال بأطراف الصراع من أجل استئناف المفاوضات السياسية.