السعودية.. تحويل الهواتف لبطاقات صراف آلي بهذا التاريخ

يبدأ الأسبوع القادم، 29 مليون سعودي في #استخدام_البطاقة_البنكية "مدى" عن طريق الهواتف الذكية، هذا بحسب ما أكده أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك #السعودية طلعت حافظ لـ "العربية.نت".

وأضاف أنه في بداية شهر إبريل من العام الجاري سيتمكن العميل من عملية الشراء عبر الإنترنت ورقمنتها، وانتقالها إلى الهواتف الذكية، بالإضافة لإلغاء سقف نقاط البيع عبر "مدى" والتي ستساهم في تيسير عملية الشراء عبر الإنترنت، تماشياً مع التقدم الرقمي الذي تشهده السعودية، في التعاملات، مبيناً أنها خدمة اختيارية وغير ملزمة، باعتبارها تشجيعاً للتعامل الإلكتروني، وهي تعزز توجهات المملكة في 2030 نحو التعامل الرقمي.

وكانت البنوك السعودية كشفت عن مشروع تحويل الهواتف الذكية إلى #بطاقة_صراف من قبل، بحيث يكون أمام العميل خياران عند الشراء، وهما استخدام البطاقة أو الهاتف الذكي، مشيرة إلى تطبيق مشروع رفع الحد الأعلى للدفع عبر نقاط البيع باستخدام بطاقة الصراف الآلي في شهر سبتمبر المقبل، بعد أن كان الدفع محددًا بـ 20 ألف ريال كحد أقصى لعملية الشراء.