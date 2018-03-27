السعودية تطالب بمحاسبة إيران لتزويدها الحوثي بالصواريخ

وجهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الصواريخ الباليستية الحوثية الإيرانية تسلمها الأمين العام لأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن من مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله #المعلمي.

وطالبت السعودية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين وضرورة محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بالصواريخ الباليستية.

وتأتي هذه الرسالة السعودية قبل يوم من لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الأمين العام أنطونيو غيتيريس مساء اليوم الثلاثاء.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في #اليمن، قد عرض خلال مؤتمر صحافي بالرياض، أدلة حول تهريب إيران صواريخ لميليشيات الحوثي.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، إن اليمن عانى من تدخلات إيران ودعمها لميليشيات الحوثي الانقلابية، معتبراً أن امتلاك ميليشيات الحوثي الإرهابية لصواريخ باليستية تطور خطير.

واعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي 7 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، الأحد، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وعرض المتحدث صاروخاً إيرانياً هربته طهران إلى الميليشيات الانقلابية، وتم ضبطه في اليمن، وظهرت عليه كتابة بالفارسية. وأوضح أن التحالف تمكن من ضبط شحنة صواريخ إيرانية في اليمن من نوع "صياد" وحال دون إطلاقها.

مطار صنعاء "ثكنة عسكرية"

وقال المالكي: إن استخدام الحوثيين لمطار #صنعاء الدولي كثكنة عسكرية يشكل مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي والإنساني، ما يعرض طائرات الإغاثة إلى خطر الاستهداف.

وأشار المالكي إلى أن التحالف رصد صواريخ إيرانية من نوع "قيام" كان الحوثيون يخططون لإطلاقه على السعودية في يوم المملكة الوطني.

وقال المتحدث إن التحالف سيستمر في دعم جهود الإغاثة في اليمن، مؤكداً أن للمملكة حق الرد على إيران في الوقت والشكل المناسبين، الحق الذي يكفله القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق #الأمم_المتحدة.

محاسبة إيران

ودعا المالكي مجلس الأمن لمحاسبة إيران على خرقها القانون الدولي. وأشار المتحدث بيده إلى صاروخ باليستي أطلقه #الحوثيون على الرياض وقال إنه "إيراني من نوع قيام".

واعتبر المالكي أن العالم يواجه خطر دعم الميليشيات والمنظمات الإرهابية والجريمة المنظمة بالصواريخ الباليستية.

وقال إن إيران استهدفت العاصمة الرياض، وفيها 8 ملايين مدني. وأوضح أن معظم الصواريخ، ومنها ما استهدف #مكة_المكرمة، تأتي من صعدة ومن شمال عمران، معقل ميليشيات الحوثي.

تجميع الصواريخ باليمن

كما عرض المتحدث "صمامات" هي إحدى ميزات الصواريخ الإيرانية، مشيراً إلى أن الحوثي لا يمتلك هذه القدرات الصاروخية، موضحاً أن المحرك في الصاروخ كان مصمما ليصل الرياض.

وعبر صواريخ ضبطت في اليمن وصور عرضها المالكي أمام الصحافيين، أوضح المتحدث كيف يتم تجميع الصواريخ بعد تهريبها من إيران لليمن.

إلى ذلك، قال المالكي إن إيران تستغل ميناء الحديدة لتهريب تلك الصواريخ، عارضاً صورة لعناصر حوثية ترتدي زياً مدنياً تتولى مهمة إطلاق الصواريخ.