جامعة سعودية: يوجد بين منسوبينا من يحمل فكر الإخوان

كشف مدير جامعة الملك خالد بأبها (جنوب غرب #السعودية) الدكتور فالح بن رجاء السلمي، عن وجود شخصيات من منسوبي الجامعة يحملون الفكر الإخواني، مبيناً أنه يتم العمل حالياً على برنامج "واكب" لمراجعة جميع برامج ومقررات الجامعة، بما فيها مادة الثقافة الإسلامية، لتواكب المرحلة الجديدة، وتعزز الثوابت العقدية والوطنية.

وقال: "يقوم مجموعة من الزملاء المتخصصين بزيارات لبعض الجامعات، من أجل الاجتماع بالمتخصصين في الجامعات، والكليات وتبادل الخبرات في هذا الجانب، بما يحقق أهدافنا الوطنية الكبرى، وفي الجامعة الآن لجنة عليا للأمن الفكري، وهي تشرف وتتابع هذه الجهود المختلفة والاقتراحات والرؤى، لتحقيق أهدافنا الوطنية، حفظاً للطلاب والطالبات مما قد يعترض سبيلهم من محاولات تغرير أو تجييش لا قدر الله".

وأشار إلى أن الحالات التي تم أو ستتم معرفة توجهاتها، سواء أكانت إخوانية أم غير ذلك مما يهدد استقرار ووحدة وسلامة توجهات الطلاب والطالبات، يتم التعامل معها وفق الإجراءات المنظمة لذلك، مشدداً على أن الجامعة مؤتمنة على أبنائها وبناتها، وعلى وحدة وسلامة أفكارهم من أي زيغ أو ميل أو تطرف، وأنها تقوم بدورها الوطني والتعليمي والتوجيهي.

وأضاف أنه تم إنشاء وحدة "التوعية الفكرية" وأنيط بها وضع خطة متكاملة لمحاربة الأفكار والتوجهات الحزبية والإلحادية، من خلال الإقناع بالحوار والدليل، وهي تمارس عملها ومناشطها، وتجد كل الدعم من كافة الزملاء المسؤولين في الجامعة، إضافة إلى تنظيم لقاءات مستمرة مع الطلاب والطالبات يحضرها عمداء وعميدات الكليات المختلفة، للاستماع للطلاب والطالبات ومناقشة ما لديهم، وتوضيح ما يحيط ببلادنا الغالية من محاولات حاقدة للنيل من وحدته وسلامته.

وأوضح بحسب "عكاظ"، أن الجامعة قد أصدرت عدداً من الكتب ومنها الأمن الفكري ومرتكزاته، والولاء والانتماء الواقع والمستقبل، وفتنة الاختلاف والافتراق والأسباب والمظاهر، ووسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في الأمن الفكري، إلى جانب مجموعة من البحوث المنشورة، والمنشورات العلمية المتعلقة بالجماعات الإرهابية وكشف مخططاتها وخطرها، كما أقيمت ندوات متنوعة قدمها مجموعة من المتخصصين في الجامعة حول هذه القضايا، كما شاركت الجامعة بمعارض تعريفية في "خيمة أبها السياحية"، كان آخرها الصيف الماضي بمعرض تعريفي تحذيري يعالج الأفكار المتطرفة و #الجماعات_الإرهابية مثل "داعش" و"الإخوان المسلمين" وغيرها، وقد زاره آلاف من المقيمين ومن المصطافين، رجالاً ونساء، كما أقامت الجامعة خلال العام الماضي برنامجاً مكثفاً عن الانتماء الوطني في شطر الطالبات، والجامعة ماضية في هذا الطريق.

واستطر الدكتور السلمي حديثه قائلاً إن "الجامعة بثت برنامج "وطننا أمانة"، وكان من 30 حلقة، وهو برنامج يناقش قضايا الولاء والانتماء، وتعرية التيارات المخالفة لمنهج هذه البلاد، وثوابتها الدينية، وحقوق الوطن، وبث إلكترونياً على موقع الجامعة، وأرسل بآلاف الرسائل على الجوال لجميع منسوبي الجامعة، وقد شارك فيه أسماء متميزة".

وأضاف أن "وحدة التوعية الفكرية أطلقت قبل شهر تقريباً فيلم "ظلام" على قناة الوحدة على "اليوتيوب"، وأرسلت آلاف الرسائل للطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة لمشاهدته أيضاً".