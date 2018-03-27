خالد بن سلمان: إيران تخرق القانون الدولي ويجب محاسبتها

قال السفير السعودي في واشنطن، خالد بن سلمان، الثلاثاء، إن النظام الإيراني يستمر في خرق القانون الدولي، مشيراً إلى أنه مازال يدعم الإرهاب في سوريا والعراق ولبنان والبحرين واليمن.

يستمر النظام الإيراني بخرق جميع القوانين الدولية في اختبار لإرادة المجتمع الدولي. لا زال هذا النظام يدعم الإرهاب في سوريا والعراق ولبنان والبحرين واليمن بتوفيره الأموال والصواريخ للمليشيات التابعة له في خرق صارخ لقرارات الأمم المتحدة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 27, 2018

وأضاف السفير السعودي في سلسلة من التغريدات على حسابه في "تويتر" أن النظام الإيراني يزود ميليشيا الحوثي بالصواريخ، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

تاريخ ايران هو تاريخ من القتل و الدمار، قام هذا النظام بتدبير و تنفيذ عمليات ارهابية في بوينس ايرس عام ١٩٩٤، تفجيرات الخبر عام ١٩٩٦، و تفجيرات الرياض عام ٢٠٠٣. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 27, 2018

وقال السفير السعودي إن سجل طهران حافل بالموت والدمار، حيث قامت بتدبير وتنفيذ تفجيرات بوينس آيرس الإرهابية عام 1996، وكذلك تفجيرات الرياض في 2003.

حاول النطام الايراني اغتيال وزير الخارجية هنا في واشنطن، وقام باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، واغتال معارضيه في العواصم الأوروبية وقام توفير المال والسلاح للتنظيمات الإرهابية. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 27, 2018

وأضاف في تغريدة ثالثة أنه في الماضي حاولوا اغتيال السفير السعودي السابق في واشنطن، كما قاموا بقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وقاموا باغتيال معارضين سياسيين في عواصم أوروبية، إضافة إلى تمويلهم للميليشيات الإرهابية وإمدادهم بالأسلحة الخطيرة.

قامت ميليشيا الحوثي التابعة لإيران بمحاولة اطلاق اكثر من ١٠٠ صاروخ باليستي على المملكة والتي تصدى لها الأبطال في قوات الدفاع الجوي بالأمس، أطلقت سبعة صواريخ عشوائية على اربعة مدن فيما يستمرون بقتل الشعب اليمني ورفض جميع المبادرات السياسية والاستمرار في التصعيد. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 27, 2018

وقال: "قامت ميليشيا الحوثي التابعة لإيران بمحاولة إطلاق أكثر من 100 صاروخ باليستي على المملكة، والتي تصدى لها الأبطال في قوات الدفاع الجوي بالأمس، أطلقت 7 صواريخ عشوائية على 4 مدن، فيما يستمرون بقتل الشعب اليمني ورفض جميع المبادرات السياسية والاستمرار في التصعيد".

يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته بمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته المتكررة للقوانين الدولية. إن الأصدقاء والأعداء يراقبون اليوم رد الفعل الدولي بالنسبة لأحداث البارحة، وسيكون لرد الفعل هذا تأثيره على تصرفات الدول في المنطقة على المدى الطويل. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 27, 2018

واختتم السفير السعودي في واشنطن سلسلة تغريداته قائلاً: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته بمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته المتكررة للقوانين الدولية. إن الأصدقاء والأعداء يراقبون اليوم رد الفعل الدولي بالنسبة لأحداث البارحة، وسيكون لرد الفعل هذا تأثيره على تصرفات الدول في المنطقة على المدى الطويل".