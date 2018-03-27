طالب يعتدي على معلمه ويشج رأسه.. ويحال للنيابة

أوقفت شرطة قرية #الحسو التابعة لمحافظة الحناكية بمنطقة المدينة المنورة، طالباً اعتدى على معلمه خلال الفسحة المدرسية، وأحالت أوراقه إلى النيابة العامة بعد تسليمه لدار الملاحظة الاجتماعية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني أنه "في يوم الأحد الموافق 8 /7 / 1439 هـ تبلغ مخفر شرطة القرية من مستشفى الحسو العام، عن دخول شخص إثر تعرضه لإصابة بالرأس، وبالانتقال من قبل المختصين للمستشفى تبين أنه معلم بمدرسة خالد بن حزام المتوسطة، قام بالاعتداء عليه أحد طلبة المدرسة التي يعمل بها وذلك، برميه بحجر على رأسه وإصابته بجرح قطعي، حددت مدة شفائه بسبعة أيام، وجرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وإحضار الطالب (حدث) وإيقافه بدار الملاحظة الاجتماعية، وبعث كامل أوراق القضية للنيابة العامة بالمحافظة".

بدوره، أكد المتحدث الرسمي لتعليم المدينة المنورة عمر محمد برناوي لـ"العربية.نت" أن أحد الطلاب بالصف الثالث قام بضرب معلمه بقطعة حجر، ما أدى إلى إصابته في الرأس وتم نقله إلى المستشفى، وأجريت له الإسعافات اللازمة، وغادر إلى منزله وهو في صحة جيدة. وأكد برناوي أن هذه الحادثة وقعت لمعلم بإحدى المدارس المتوسطة بقطاع الحسو التابعة لمكتب التعليم بالحناكية، وقامت القوات الأمنية بمباشرة الحادثة والقبض على الطالب، وجاري التحقيق معه.