فاجعة عائلة سعودية.. جثث 3 أخوة ضحية الجبل الأسود

لقي ثلاث أُخوة حتفهم "طالب وشقيقتيه الطالبتين" عندما هوت مركبتهم إلى منحدر عميق بعد سقوطها ظهر اليوم من مرتفع #الجبل_الأسود، بمحافظة الريث بمنطقة جازان، جنوب غرب #السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة #جازان المقدم يحيى القحطاني، "وردنا بلاغ عن انقلاب سيارة بمنحدر بالجبل الاسود بمحافظة الريث، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة ‏عن #انقلاب_سيارة من نوع جيب تويوتا، بمنحدر جبلي وعر على بعد ٦٠٠ متر، حيث قامت الفرق بمباشرة الحادث والقيام بعمليات الانقاذ الجبلي وانتشال ٣ حالات من الموقع بمساعدة المواطنين".

مؤكدا بأن الحادث نتج عن وفاة ٣ اشخاص شاب وفتاتين، حيث تم نقلهم عن طريق الدفاع المدني والهلال الأحمر لمستشفى الريث العام وسلم الحادث للمرور.

من جهته، أوضح متحدث الهلال الاحمر بجازان بيشي الصرخي، بأن غرفة العمليات تلقت عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، بلاغاً عن انقلاب سيارة على طريق الجبل الأسود التابع لمحافظة الريث تقل ثلاثة اشخاص، وعلى الفور تم توجيه فرقة اسعاف مركز اسعاف محافظة #الريث، وعند وصول الفرقة للموقع لم تكن الحالات متواجدة على الطريق، حيث كانت أسفل الطريق نتيجة سقوط المركبة إلى أسفل الطريق، مما اضطر الفرقة المكوث في الموقع حتى تم اخراج حالتين وتسليمها للفرقة، وعند الكشف عليها تبين وفاتهما، وتم نقل الحالتين إلى مستشفى الريث، بينما نقلت الحالة الثالثة عن طريق الدفاع المدني الذي باشر الحادث.