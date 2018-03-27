فيديو.. سائق حافلة طالبات متهور في القنفذة

تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد حافلة مدرسية تنقل طالبات في #وادي_حلي بمحافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، يسير بسرعة 120 كلم/الساعة، في طريق زراعي ذو منعطفات خطيرة.

وانتقد المتابعون مخالفة السائق لأنظمة المرور، وعدم مراعاته لسلامة وأمن الطالبات، عبر السير بسرعة عالية، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التدخل وإلقاء القبض عليه ومحاسبته.

وفي هذا السياق، أكد #تعليم_القنفذة الدكتور محمد الزاحمي لـ"العربية.نت" أن إدارة التعليم "حريصة على حياة الطالبات وقد تابعت مع الشركة المشغلة وتأكدت من قيامها بالتحقيق مع السائق ومحاسبته. وقد أوضح السائق أن التصوير تم في خارج أوقات الدوام، وكانت الحافلة خالية حينها من الطالبات. وللحيطة تم استبعاد السائق بعد التأكد من قيامه بالقيادة بسرعة كبيرة، وذلك حرصاً على أرواح الطالبات والتي لا يمكن التهاون بها. وتم استبداله بسائق جديد".

وختم الزاحمي مؤكداً أن "تعليم القنفذة يؤكد حرصه على توفر #النقل_المدرسي المناسب والآمن للطالبات والطلاب، ويعمل بكافة جهوده لتوفير هذه الخدمة بأمن وسلامة".

بدوره، أكد المتعهد لخدمات النقل التعليمي أنه فتح تحقيقاً في ملابسات المقطع المتداول، وحقق مع سائق الحافلة وتم استبعاده من الخدمة واستبداله بسائق آخر. وشدد المتعهد على حزمه في إيقاع أقصى العقوبات على السائقين المخالفين لإجراءات الأمن والسلامة المحددة، والتي تم تدريبهم عليها باعتبارها أولوية قصوى، وهدفا رئيسيا لضمان سلامة الطلاب المستفيدين من خدمات النقل المدرسي".

وأكد حرصه ومتابعته لالتزام سائقي الحافلات بالأنظمة المرورية من خلال الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها دوريا.