فيديو لـ"العربية" يكشف كيف قتل عبدالمطلب بصاروخ الحوثي

توفي مقيم مصري ٣٩ عاما، نتيجة سقوط شظايا لصاروخ #حوثي تصدت له قوات الدفاع الجوي السعودي مساء أمس، من بين ٦ صواريخ استهدفت إضافة إلى لرياض كلاً من #نجران و #جازان و #خميس_مشيط .

وقال شهاب محمد حسين ٣٣ عاما ابن عم القتيل، أن #عبدالمطلب منذ أن جئت لزيارتهم قبل ٧ أيام زائراً له وشقيقه محمد ٥١ عاما، وهو يفضلني على نفسه لكرم نفسه المضيافة رغم أنه يكبرني سناً، ويصر على أن ينام على سريره فيما ينام هو على الأرض، حتى جاء موعد الأجل، وسقوط الشظية.

وتابع شهاب: خلدنا للنوم بعد صلاة العشاء، وصحونا جميعاً على صوت انفجار شديد ونيران، فهربنا جميعاً من الغرفة، ثم عدنا مرة أخرى بحثاً عن عبدالمطلب بعد أن استوعبنا من هول الصدمة واطفاء النيران، وبعد إخراج عبدالمطلب وعمل الاسعافات الأولية له، وتنظيف بقعة دم صغيرة كانت على طرف شفته السفلى جهة اليسار، مع ارتفاع في درجة حرارة جسده، أخبرنا أحد مسعفي الهلال الأحمر بأنه لا يوجد نبض، وقد توفي نتيجة اختناق بأدخنة الشظية الصاروخية التي نسفت بجزء كبير على شكل دائري من سقف الغرفة.

هذا ويقضي كلا من محمد أحمد حسين "شقيق القتيل"، وشهاب محمود حسين "ابن عم القتيل"، وطارق أبو طالب "صديق القتيل"، فترة مراقبة طبية للاطمئنان على صحتهم في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، فيما تنوعت اصاباتهم بين رضوض خفيفة وصعوبات بسيطة في التنفس، من المتوقع أن يخرجوا خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة.