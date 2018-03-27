نائب أمير الرياض ينقل تعازي قيادة المملكة لأسرة الشهيد

نقل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - لأسرة الشهيد المقيم عبدالمطلب بن أحمد - مصري الجنسية - عقب استشهاده بشظايا الصاروخ الباليستي الذي أطلق مساء أمس من الميليشيات الحوثية الإرهابية على مدينة الرياض، سائلاً الله العلي القدير أن يرحمه ويتقبله في عداد الشهداء وأن يمن بالشفاء العاجل للمصابين.

وبحسب "واس" ثمن نائب أمير منطقة الرياض المشاعر النبيلة والتلاحم الوطني واستعداد رجال القوات العسكرية للتصدي لأي خطر يهدد أمن المملكة.

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها الأمير محمد بن عبدالرحمن عقب زيارته للمصابين من شظايا الصاروخ في مدينة الملك سعود الطبية، بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي زغلول.