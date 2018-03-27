هذه مسارات برنامج الابتعاث الجديدة في السعودية

أوضح الدكتور جاسر الحربش وكيل وزارة التعليم لشؤون الابتعاث والمشرف على الملحقيات لـ"العربية.نت" أن الابتعاث باق مع تطوير مسارته لصالح سوق العمل والمتطلبات الجديدة في #السعودية.

وقال الحربش إن مسار "وظيفتك بعثتك" مستمر من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص، سواء التي تملكها الدولة، أو المملوكة للقطاع الخاص بالكامل في سوق العمل في السعودية.

وأشار إلى أن البرنامج يشهد تطويرا في مساراته في مرحلته الحالية، والتي تنطلق في شهر شوال القادم بما يتوافق مع #رؤية_المملكة ٢٠٣٠ لتطوير الموارد البشرية السعودية.

وكان الحربش قد ترأس اجتماعا تحضيريا مع عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمناقشة الاستفادة من البرنامج في مساراته الجديدة وتحديد الاحتياجات قبل إعلان مرحلته القادمة.

وبين الحربش أنهم لن يتمكنوا من توقيع مباشرة مع الجهات الحكومية في مسار "وظيفتك بعثتك" لتوظيف المبتعثين في نفس الجهة الحكومية، لكن نحن قادرون على التوقيع لابتعاث مرشح يعمل في إحدى الشركات التابعة للجهة والمرخصة أو المملوكة للدولة.

وتابع الحربش: "المجال مفتوح أمام الجهات للاستفادة من برنامج "سفير"، والذي يجمع الخريجين الطلاب في الخارج للاستفادة من هذه الطاقة البشرية، حتى قبل انتهاء بعثتهم وتستطيع الجهات التوقيع مع الطلاب المبتعثين حتى قبل إنهاء بعثاتهم في حال رغبتهم في ذلك".

ونوّه إلى أن برنامج "سفير" الذي يحوي عددا من السير الذاتية للطلاب الدارسين، وكذلك من أنهوا دراستهم، ويتيح البرنامج للجهات الاطلاع على القدرات والمهارات للطلاب عبر آلية بسيطة وغير معقدة بما يحفظ سرية المعلومات للطلاب.

ملامح الابتعاث الجديد

وبين الدكتور جاسر الحربش أن المرحلة القادمة من الابتعاث، ستشهد تطورا في آلية الابتعاث وفق مسارات سيتم الإعلان عنها لاحقاً، والتي من بينها الابتعاث المباشر لأفضل 20 جامعة في العالم وقد تم فعليا العمل على هذا النحو.

وكذلك في مجال الطب، سيكون المجال متاحاً طوال العام، وغير مربوط في وقت محدد من يحضر القبول وفق المقاعد العالمية المتاحة في الطب يحصل على مقعده المباشر في الابتعاث، وهناك مسار المنح الدولية سيتم الإعلان عنه أيضا من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات بعض الدول.