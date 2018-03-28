أهلا بك سائحاً في السعودية.. وهذه أبرز المواقع التراثية

تستعد السعودية إلى البدء بإصدار تأشيرات سياحية في الرابع من إبريل، ولربما تساءلتَ كسائح ما هي المواقع التي قد تزورها في المملكة؟

ولعل بعض السياح لا يعي أن السعودية تمتلك العديد من المواقع التراثية المسجلة عالمياً في منظمة اليونسكو UNESCO لا بل تعتبر الأعلى في دول الشرق الأوسط امتلاكا للمخزون التراثي.

وفي هذا السياق، أوضح المندوب الدائم للسعودية لدى منظمة اليونسكو الدكتور إبراهيم البلوي لـ"العربية.نت" أن السعودية تعتبر من الدول الرائدة بامتلاكها عشرة مواقع تراثية وثقافية نجحت في تسجيلها باليونسكو التابعة للأمم المتحدة.

10 مواقع تراثية

ففي مجال التراث هناك "مدائن صالح"، التي أدرجت في عام 2008، و "حي طريف بالدرعية" الذي أدرج في عام 2010، وجدة التاريخية التي أدرجت في عام 2014، وحائل التي أدرجت في عام 2015.

أما في مجال التراث الثقافي غير المادي المدرج في قائمة التراث العالمي، فهناك #فن_الصقارة 2012، والمجالس 2015، والقهوة العربية 2015، و #العرضة_النجدية 2015، والمزمار الحجازي 2016، وأخيرا القط العسيري عام 2018 .

وبين البلوي بأن لدى المملكة عدد من المواقع المهمة، التي يجري استكمال الإجراءات لتسجيلها في المنظمة، فإدراج أي موقع على قائمة التراث العالمي، لابد من أن يتوافر فيه 6 شروط، أبرزها إعداد ملف على المستوى الوطني، لإثبات أن الموقع له قيمة عالمية استثنائية، وإعداد الدراسات الفنية وإثبات أن الدولة الراغبة في إدراج الموقع الأثري قادرة على حمايته وصيانته بالشكل اللائق، بعدها يتم العرض على لجنة استشارية معروفة باسم "الأيكوموس" لفحص الملف، والتأكد من صحة ما ورد فيه، وبعد صدور الرأي الاستشاري يعرض الأمر برمته على لجنة التراث العالمي، لتتخذ الدول الأعضاء في اللجنة والبالغ عددهم 21 عضوا النظر في الموضوع واتخاذ القرار الملائم نحو تسجيل الموقع من عدمه.

التراث الحضاري والمكاسب

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور علي الغبان، المشرف على مشروع الملك عبدالله للتراث الحضاري، أن تسجيل المواقع ضمن قائمة التراث العالمي يحمل العديد من المكاسب للمواقع التاريخية بالمملكة، منها أن تلك الخطوة تعني اعتراف العالم بالقيمة التراثية الاستثنائية للموقع المسجل ضمن القائمة، وأنه يرقى لأن يكون تراثاً للإنسانية أجمع، وهذا يشمل ضمناً الاعتراف بمساهمة الشعب والأمة التي أنتجت هذا التراث بمساهمتها المتميزة في الحضارة الإنسانية بالإضافة إلى فوائد اقتصادية وسياحية.

وفي ما يلي لائحة بأبرز المناطق التراثية المسجلة في اليونيسكو:

مدائن صالح

تقع مدينة الحجر أو #مدائن_صالح ، وهي موقع أثري في المملكة العربية السعودية، في محافظة العُـلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة ، وتحتل موقعاً استراتيجياً والحجر اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة المنورة وتبوك.

الدرعية

تمثل الدرعية رمزاً وطنياً بارزاً في تاريخ السعودية، فقد ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى، ونشأت الدرعية على ضفاف وادي حنيفة وارتبطت به حضارياً وبيئياً مما أوجد نوعاً من التفاعل الإيجابي بين الإنسان والبيئة، فأصبحت الدرعية نموذجاً لمجتمع الواحات في البيئات الصحراوية.

جدة التاريخية

يعود تاريخها إلى عصور ما قبل الإسلام وتضم عدداً من المعالم والمباني الأثرية والتراثية، مثل آثار سور جدة وحاراتها التاريخية، إضافة إلى الأسواق التاريخية، وقد بنى أهالي جدة بيوتهم من الحجر المنقى والذي كانوا يستخرجونه من بحيرة الأربعين ثم يعدلونه بالآلات اليدوية ليوضع فـي مواضع تناسب حجمه إلى جانب الأخشاب التي كانت ترد إليهم من المناطق المجاورة كوادي فاطمة أو ما كانوا يستوردونه من الخارج عن طريق الميناء.

الفنون الصخرية في منطقة حائل

هي منطقة تراث عالمي في حائل، وتشمل رسومات جبل أم سنمان في مدينة جبة و"راط والمنجور" في الشويمس، حيث كانت "منطقة جبل أم سنمان" بحيرة قديماً وترك سكانها العديد من النقوش حول حياتهم، أما "راط والمنجور" فكانا واديين وتظهر النقوش فيهما رسوماً لبشرٍ وحيوانات يعود عمرها لعشرة آلاف عام.

القط العسيري

يتكون من عدة أنماط، بما في ذلك الأشكال الهندسية، والرموز التي تتكون في شكل طبقات لكل منها رمزيته ودلالته الجمالية والحضارية، وأضافت أن عبقرية المرأة العسيرية تتجلى في مزج الألوان الأساسية (الأحمر، والأصفر، والأسود، والأزرق) بألوان ثانوية لتظهر روعة تشكيلات فن القط العسيري وجمالياتها.