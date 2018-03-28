الجبير: للمملكة الحق بالرد على العدوان الإيراني

شدد وزير الخارجية السعودي، عادل #الجبير، مساء الثلاثاء، على حق المملكة السعودية بالرد على العدوان الإيراني، في إشارة إلى الصواريخ الباليستية السبعة التي استهدفت المملكة الأحد.

وقال الجبير في تصريح من نيويورك، إن إيران تنتهك القرارات الدولية وتزود #ميليشيات_الحوثي بالصواريخ، والمملكة تحتفظ بحق الرد على العدوان الإيراني.

إلى ذلك، أشار إلى أن لقاء #ولي_العهد مع الأمين العام للأمم المتحدة كان مثمراً وبناء، مشدداً على أن المملكة مستمرة في توفير المساعدات للشعب اليمني.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد الاثنين أن السعودية "ستقف بكل حزم وستتصدى لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها".

واتهمت السعودية إيران بالوقوف وراء الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي على المملكة. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، إن المملكة "تحتفظ بحق الرد على إيران في الوقت والمكان المناسبين".

كما كشف أن إجمالي الصواريخ الحوثية التي استهدفت السعودية بلغ حتى الآن 104 صواريخ.