السعودية.. مكافأة مالية لجميع المبتعثين حول العالم

وافق #الملك_سلمان على ما رفعه #ولي_العهد على صرف مكافأة مالية بمبلغ ألفي دولار لجميع الطلاب والطالبات المبتعثين في جميع دول العالم وكذلك الدارسين على حسابهم في الجامعات المعترف بها، دعماً لمسيرتهم التعليمية، بحسب ما أوردت وكالة "واس" الأربعاء.

كما وافق على إلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الجامعات في جميع دول العالم بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ممن أكملوا الشروط اللازمة.

يذكر أن هناك حوالي 90 ألف مبتعث سعودي ومرافق حول العالم، بينهم 850 مبتعثا في الجامعات الأوائل العشر، و1600 طبيب وطبيبة قيد الزمالة والإقامة، و200 طلب براءة اختراع اعتمد منها 133، بحسب أرقام وزارة الخارجية.

وكان الأمير محمد بن سلمان أكد في تصريحات سابقة خلال زيارته الولايات المتحدة، أن المبتعثين هم واجهة مشرفة للسعودية.

إلى ذلك، يشار إلى أن وزارة التعليم السعودية كانت أصدرت، الأسبوع الماضي، عدة قرارات مهمة للمبتعثين في الولايات المتحدة، أبرزها إعادة السماح لهم بالدروس الخصوصية لتجاوز الصعوبات، وزيادة مكافآت الدارسين بالجامعات المميزة.

وقال الملحق الثقافي بأميركا الدكتور محمد العيسى في تصريحات صحافية: "إن الوزارة ستتحمل أي ضرر يلحق بالطالب بسبب تأخر المعاملات"، لافتا إلى "أنه في حال مطالبة الجامعة برسوم إضافية بسبب تأخر الملحقية في دفع الرسوم الدراسية فإن الملحقية تتحملها".