بالصور.. كيف أنقذت طفلة سعودية تتغذى على شعرها

أنقذ فريق طبي طفلة #سعودية لم تتجاوز الرابعة من عمرها، في #حادثة نادرة عالمياً، حيث تتغذى الطفلة على شعرها، لتخضع لعملية جراحية لاستخراج كمية الشعر الكبيرة من معدتها الأسبوع الماضي.

وأوضح استشاري جراحة السمنة والمناظير والجراحة العامة الدكتور حامد الودعاني في حديثه مع "العربية.نت"، أن الفتاة عانت من آلام شديدة في بطنها وفقدان شهية الأكل لأسباب غامضة، وتم جلبها إلى #المستشفى، وبالفحص الإكلينيكي وجدنا جسماً غريباً في أعلى البطن كان يتوقع أن يكون ورماً، وبعد عدة فحوص وتصويره بالأشعة المقطعية، تم التأكد من أن هذا الورم هو كتلة من الشعر تملأ المعدة.

وبين الدكتور الودعاني أن هذه الحالة تزيد لدى الأطفال بأكل الأجسام الغريبة مثل التراب والطباشير وغيرهما، وهي مضرة بصحتهم كثيراً، وتعد هذه الحالة من الحالات النادرة عالمياً، وتعرف باسم متلازمة رابونزيل.

وقالت أم الفتاة "إن ابنتها تميل لأكل شعرها والخيوط المنسوجة، حيث عانت من ضعف في النمو الطبيعي للجسم، حتى تم إنقاذها بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال كتلة شعر من معدتها".