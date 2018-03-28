شاهد محمد بن سلمان بالأمم المتحدة.. "هذه مشكلة الشرق"

في كلمة له عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن السعودية تعمل مع حلفائها في الشرق الأوسط ‏من أجل ضمان أمن المنطقة واستقرارها.

وقال من مقر الأمم المتحدة في نيويورك: إن المشكلات في الشرق الأوسط هي مع الأفكار التي لا تؤمن بمبادئ الأمم المتحدة، وتنتهك بشكل صارخ كل قوانين وأعراف الأمم المتحدة في تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وفي الترويج لإيديولوجيات عابرة للحدود ‏ليست لها علاقة بالمصالح الوطنية.

كما أشار إلى أن المملكة وهي من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، تدافع عن مصالحها وتحافظ على أمنها، كما تلتزم بالقوانين الدولية.

إلى ذلك، لفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن السعودية تؤمن بمبدأ سيادة القانون، وسيادة الدول في العالم.

وأضاف: "نحن في المملكة نعمل مع الحلفاء لحماية مصالحنا وأمننا، كما نتعاون مع الأمم المتحدة ونحاول قدر الإمكان حل مشاكل الشرق الأوسط بالطرق السياسية، إلى ذلك نحاول قدر المستطاع تجنب أن تخرج الأمور عن السيطرة، وتفادي أكبر قدر ممكن من الإشكاليات."

وكان الأمير #محمد_بن_سلمان، التقى الأمين العام للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وناقش الجانبان عدداً من الملفات في الشرق الأوسط. وأعرب غوتيريس في أول لقاء له مع ولي العهد عن امتنانه العميق للوفاء بالتعهد السخي الذي أعلنته السعودية والإمارات في يناير بشأن تقديم 930 مليون دولار لصندوق تمويل العمل الإنساني في اليمن.