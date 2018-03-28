فيديو العربية.نت.. أهم 10 حقائق عن النفط السعودي الجديد آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 13:31 - GMT 10:31 تارخ النشر: الأربعاء 11 رجب 1439 هـ - 28 مارس 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك فيديو العربية.نت.. أهم 10 حقائق عن النفط السعودي الجديد PDF اطبع حجم الخط شاهد فيديو تعرضه "العربية.نت" عن أهم 10 حقائق عن مشروع #النفط_السعودي الجديد. كلمات دالّة #النفط السعودي