حركة العمرة

انطلق موسم العمرة للأشهر الـ3 رجب وشعبان ورمضان، وقد حاولت العثور على تغطية إعلامية من داخل المملكة عن الموسم القادم فلم اجد، على حين أن كافة دول العالم الإسلامي مهتمة بهذه الشعيرة رسمياً وشعبياً من إندونيسيا إلى المغرب العربي. وكنت ولا زلت أتمنى أن تطول فترة بقاء المعتمرين في بلادنا 6 أشهر حتى ينتهي موسم الحج، ففي ذلك مزايا ومنافع وفوائد لا تخفى من تنشيط الحركة التجارية والفندقية والنقل والاقتصاد بشكل عام.

وها هي جريدة «الأهرام» المصرية تنشر تقريراً موجزاً عن الترتيبات لاعتمار المواطنين المصريين. ففي يوم الخميس 6/6/1439هـ جاء في جريدة «الأهرام» الخبر التالي: «حددت اللجنة العليا للعمرة والحج، الأول من مارس المقبل ليكون موعد انطلاق أولى رحلات العمرة، وبداية مراجعة الشركات السياحية لبرامج العمرة من وزارة السياحة اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة محمد شعلان رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة وممثلي الوزارة وممثلي غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ناصر تركي نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية وممثلي القطاع السياحي أشرف شيحة وأحمد إبراهيم.

وأشارت الغرفة في بيان إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على قيام اللجنة العليا بالتنسيق مع القنصليات السعودية بكل من الاسكندرية والسويس، للاتفاق على الاستعدادات والترتيبات اللازمة الخاصة بإصدار تأشيرات المعتمرين. وأضافت أنه تم الاتفاق على تنفيذ 400 ألف تأشيرة عمرة من بداية موسم العمرة وحتى نهاية شهر شعبان وذلك بنسبة 80% من الحصة المقررة عن هذا الموسم، فضلا عن تنفيذ باقي الحصة من بداية شهر رمضان وحتى نهاية الموسم. وأوضحت أنه تم تحديد 500 تأشيرة عمرة حصة كل شركة مبدئيا أنهت تفعيل عقودها مع وزارة الحج والتي يُشرف على متابعتها معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، على أن يتم تحديد الحصة النهائية بعد غلق باب تفعيل العقود من وزارة الحج فى 29 جمادى الآخرة، ومضيفة أن الأولوية ستكون للمعتمرين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة. وعلى جانب آخر، تجتمع شركات السياحة المعنية بالحج الأسبوع المقبل، للاتفاق على الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج للموسم الجديد 1439 هـ، لسرعة بدء فعاليات الموسم حتى تتمكن الشركات من الإعلان عن برامجها فى وقت مبكر. كما ستقوم الجهة الإدارية بمخاطبة الجهات المعنية بالمملكة والسفارة السعودية بالقاهرة، لطلب إرجاء قياس البصمة الحيوية من المعتمرين لهذا العام لرفع المشقة عن المعتمرين».

السطر الأخير:

قال حسان بن ثابت رضي الله عنه:

عَدِمْنَا خَيْلَنا، إنْ لم تَرَوْهَا تُثِيرُ النَّقْعَ، مَوْعِدُها كَدَاءُ.

* نقلا عن "عكاظ"