خالد بن سلمان: الإمارات شريك أساسي في دعم شعب اليمن

توجه سفير السعودية في واشنطن، الأمير #خالد_بن_سلمان بالشكر إلى دولة #الإمارات لمساعدتها في دعم الشعب اليمني.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر الخميس: "نشكر أشقاءنا في دولة الإمارات العربية المتحدة لوقوفهم مع المملكة في دعم الشعب اليمني الشقيق".

وأضاف: "الأشقاء في الإمارات شريك أساسي للمملكة في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام ٢٠١٨، وخطة العمليات الإنسانية الشاملة.

نشكر أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة لوقوفهم مع المملكة في دعم الشعب اليمني الشقيق.

الأشقاء في الإمارات شريك اساسي للمملكة في خطة الامم المتحدة للاستجابة الانسانية في اليمن لعام ٢٠١٨ و خطة العمليات الإنسانية الشاملة. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) March 28, 2018

وكان الأمير خالد بن سلمان أكد في تغريدة سابقة الأربعاء أن "التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لا يقوم بدور عسكري فقط، بل يساهم في مشاريع اعادة الإعمار وبناء البنية التحتية. ولا تزال المملكة تقدم الدعم الإغاثي لجميع المنظمات الإنسانية رغم العدوان والتصعيد من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران."

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، كان شكر السعودية، إثر لقائه الأمير محمد بن سلمان في نيويورك، الثلاثاء، على مساهماتها السخية في الخطة الإنسانية لدعم الشعب اليمني.

وأعرب غوتيريس في أول لقاء مع ولي العهد السعودي عن امتنانه العميق للوفاء بالتعهد السخي الذي أعلنته السعودية والإمارات في يناير بشأن تقديم 930 مليون دولار لصندوق تمويل العمل الإنساني في اليمن.

وبعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، حضر الأمير محمد بن سلمان، التوقيع على اتفاقية للبرنامج التنفيذي لدعم وتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018 بمبلغ مليار دولار.