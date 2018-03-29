مفتي لبنان: ندين صواريخ الحوثيين الإرهابية على السعودية

أكد #مفتي_الجمهورية_اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف فايز #دريان، إدانته لهجمات #الميليشيات_الحوثية الصاروخية على قرى ومدن السعودية.

وقال دريان: "نحن متمسكون بالأمن في المملكة العربية السعودية، ونحن ندين ونستنكر الصواريخ الحوثية الإرهابية التي حاولت أن تنال من مدن وبلدات وقرى السعودية".

وشدد المفتي على أن "أمن #السعودية هو من أمن كل عربي وكل مسلم".

وأوضح المفتي أن "المسلمين في #لبنان لا خيار لهم إلا أن يكونوا مع المملكة العربية السعودية".

وأدان #مجلس_الأمن الدولي، الأربعاء، بشدة إطلاق #الميليشيات_الحوثية الصواريخ على #السعودية.

وأشار مجلس الأمن إلى أن الصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيات الحوثي تهدد أمن المنطقة.

ودعا المجلس، جميع الدول الأعضاء إلى تطبيق كامل لحظر توريد الأسلحة كما هو مطلوب في قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2216، وأعرب أعضاء المجلس في هذا الصدد عن عميق قلقهم بشأن انتهاك هذا الحظر.

وتصدت قوات #الدفاع_الجوي_السعودي لـ104 #صواريخ_باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من #إيران على المملكة منذ فجر 6 يونيو/حزيران 2015 عندما وجهت صاروخ "سكود" تم تدميره من قبل منظومة باتريوت السعودية الدفاعية، إلى إطلاقهم 7 صواريخ باليستية، مساء الأحد، على عدد من المدن السعودية تم رصدها والتصدي لها جواً.