منصة صواريخ المواطن

نحن نتصدى بكفاءة عالية بصواريخ الباتريوت للصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيا الحوثي على المملكة، والتي تزودها بها إيران، والتي بدورها تمثل ذراعاً إقليمياً للاعبين الكبار، الذين وضعوا مخطط خلخلة الوطن العربي ونشر الفوضى في أرجائه وتحويله إلى كيانات متشرذمة تشتعل بالصراع، لكن صواريخ الباتريوت المادية تحتاج إلى صواريخ بنفس كفاءتها وأكثر للتصدي لصواريخ أخطر من الباليستية، نحتاج إلى باتريوت في ذهن ووعي وضمير ووجدان كل مواطن يقصف الصواريخ التي تطلقها أدوات ووسائل خبيثة تهدف إلى التأثير على علاقته بوطنه واهتزاز ثقته بدولته وإحداث شروخ بين مكونات المجتمع وتضخيم المشاكل البسيطة التي تحدث في أي مجتمع لتوليد الاحتقان والشحن النفسي وإشاعة حالة من عدم الرضا عن أي شيء.

عند التخطيط لبدء مشروع ما سمي بالربيع العربي كان من أهم وسائل تنفيذه التحضير النفسي في الدول المستهدفة بأساليب مدروسة لتحويل المجتمعات إلى كتل بشرية ناقمة على أوطانها، لم ينجح ذلك في المملكة، لكن المحاولات لم تتوقف، واستمر استهداف المجتمع السعودي بضخ إعلامي سلبي موجه وممنهج، واستقطاب بعض الجاهزين لخيانة وطنهم بدوافع مختلفة، وبعض المأزومين والمؤدلجين ليشكلوا جبهة تسعى إلى تشويه كل شيء في الوطن، والذين يشرفون على هذا الجانب يراهنون على الوقت وتحقيق النتائج على المدى الطويل، وهنا الخطورة، إذا لم يحمل كل مواطن في ضميره منصة إطلاق صواريخ مضادة لهذا الهجوم الفكري والنفسي الماكر.

* نقلا عن "عكاظ"