الأمير محمد بن سلمان: "الإخوان" حاضنة للإرهابيين

قال ولي العهد السعودي، #الأمير_محمد_بن _سلمان، إن جماعة " #الإخوان المسلمين هي حاضنة للإرهابيين".

جاء ذلك ضمن مجمل حديثه لصحيفة "وول ستريت جورنال The Wall Street Journal"، على هامش زيارته للولايات المتحدة الأميركية، وقد تطرق خلاله لعدة مواضيع، منها التهديد الإيراني للمنطقة، والحرب في اليمن، والخطوات الإصلاحية الأخيرة في السعودية.

وقال الأمير محمد بن سلمان: "يجب أن نتخلص من التطرف، فمع عدم وجود التطرف لن يكون هناك أي إرهابي".

وعن الإصلاحات الاجتماعية التي تم إقرارها مؤخراً في المملكة العربية السعودية، ومنها السماح للسيدات بقيادة السيارة، وافتتاح دور السينما، قال ولي العهد السعودي، إنه لا يمكن أن يعيش الناس بالمملكة في مناخ "ليس تنافسياً".

وقال إن المناخ في #السعودية دفع سعوديين لمغادرة المملكة، مضيفاً أن "هذا أحد الأسباب التي أطلقنا الإصلاحات الاجتماعية من أجلها".