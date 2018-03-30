القوات السعودية تنفذ عمليات نوعية قبالة حدودها

نفذت #القوات_السعودية المشتركة قبالة حدودها مع اليمن، عمليات نوعية على متاريس وثكنات تابعة للميليشيات الحوثية.

وأفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" بأن القوات السعودية نجحت في الوصول إلى المواقع التي تحصنت فيها الميليشيات. وأسفرت المعارك عن مقتل العشرات من الحوثيين وأسر آخرين.

وأكد مصدر عسكري أن القوات السعودية نفذت "الخطة العسكرية الأولى" بمساندة مدفعياتها ومقاتلات التحالف قبالة منطقتي #جازان و #نجران، وتتأهب لتنفيذ الخطة العسكرية التالية.

وفي الداخل اليمني، يستمر الجيش الوطني اليمني بالضغط على عمق صعدة، من خلال معاركة على ميليشيات الحوثي في مديرية باقم ومدينة البقع. كما يواصل اللواء أول حرس حدود التابع للجيش اليمني تقدمه نحو مديرية برط العنان في محافظة الجوف والواقعة على حدود #صعدة، مع قطع كافة إمدادات الحوثيين القادمة من صعدة.