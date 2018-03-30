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القوات السعودية تنفذ عمليات نوعية قبالة حدودها

المصدر: العربية.نت – هاني الصفيان
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نفذت #القوات_السعودية المشتركة قبالة حدودها مع اليمن، عمليات نوعية على متاريس وثكنات تابعة للميليشيات الحوثية.

وأفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" بأن القوات السعودية نجحت في الوصول إلى المواقع التي تحصنت فيها الميليشيات. وأسفرت المعارك عن مقتل العشرات من الحوثيين وأسر آخرين.

قيادي حوثي برتبة عقيد قيادي حوثي برتبة عقيد
من مقتنيات القيادي الحوثي من مقتنيات القيادي الحوثي

وأكد مصدر عسكري أن القوات السعودية نفذت "الخطة العسكرية الأولى" بمساندة مدفعياتها ومقاتلات التحالف قبالة منطقتي #جازان و #نجران، وتتأهب لتنفيذ الخطة العسكرية التالية.

وفي الداخل اليمني، يستمر الجيش الوطني اليمني بالضغط على عمق صعدة، من خلال معاركة على ميليشيات الحوثي في مديرية باقم ومدينة البقع. كما يواصل اللواء أول حرس حدود التابع للجيش اليمني تقدمه نحو مديرية برط العنان في محافظة الجوف والواقعة على حدود #صعدة، مع قطع كافة إمدادات الحوثيين القادمة من صعدة.

كلمات دالّة

#القوات السعودية, #جازان, #نجران, #صعدة, #اليمن, #السعودية, #الحوثي, #الحوثيين, #الحدود السعودية اليمنية

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